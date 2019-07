"Penso che il mister questa battaglia la vincerà con noi, perché siamo anche un po' noi la sua famiglia", firmato Blerim Dzemaili. Intervistato da Sky Sport 24, il centrocampista del Bologna usa parole importanti nei confronti del suo allenatore, Sinisa Mihajlovic: "Quello che ci ha dato il mister negli ultimi sei mesi è un qualcosa che difficilmente un allenatore riesce a trasmettere in un tempo così breve: lui è una persona fortissima e nessuno di noi ha dubbi sul fatto che lo rivedremo tra qualche settimana insieme a noi. Sappiamo che persona è, che forza ha: quella forza che ci ha trasmesso. Noi ora gli daremo questa forza in ogni allenamento, perché lo faremo sentire sempre vicino anche in questo periodo in cui lui fisicamente non sarà con noi", le parole del capitano del Bologna.

"La nostra promessa a Mihajlovic"

Dzemaili svela poi un retroscena: "Abbiamo fatto una promessa a Mihajlovic e io da capitano farò di tutto perché venga mantenuta: quando il mister tornerà vedrà che questa squadra è pronta per lottare per una posizione importante. Il mister ha un grande staff, che ha la totale fiducia di tutti noi: continueremo il lavorare con il sorriso e concentrati". Il centrocampista del Bologna non nasconde lo sconforto una volta saputo della malattia di Mihajlovic: "Per noi questa mattina è stato un shock: ma una volta parlato col mister abbiamo deciso che dobbiamo continuare perché lui tra un po' sarà ancora con noi. Sinisa ci ha detto di continuare a lavorare con il sorriso ed è quello che dovremo fare, mantenendo il giusto equilibrio, ascoltando ogni componente dello staff e proseguendo così su quella strada che abbiamo intrapreso nei mesi scorsi".

"Mihajlovic resta il nostro condottiero"

"Il mister ci ha indicato la strada, noi lo abbiamo seguito e adesso lo vediamo ancora lì davanti: lui è il nostro condottiero che continuerà a guidarci verso gli obiettivi che abbiamo. Ognuno di noi ha preso una botta, nessuna si aspettava una situazione del genere: noi gli staremo vicini, per noi Sinisa è come un padre e noi ci sentiamo la sua famiglia. Lotteremo per lui come lui lotterà per noi”, ha concluso Dzemaili.

Lacrime e commozione tra i giocatori: le parole di Sinisa sui tablet

Prima della conferenza di Mihajlovic, ci sono stati dei momenti di forte commozione e anche qualche lacrima tra i giocatori. Sinisa ha parlato al gruppo rossoblù via Skype, mentre successivamente molti dei giocatori del Bologna hanno voluto seguire le parole del loro allenatore attraverso tablet e telefonini.