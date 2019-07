Mentre a Casa Milan la dirigenza rossonera lavora sul mercato e sul nuovo obiettivo Angel Correa, a Milanello si lavora in vista della prossima stagione. In mattinata si è svolta un'amichevole a porte chiuse tra il Milan e il Novara che si è conclusa con il risultato di 1-1: dopo lo 0-0 nel primo tempo, i novaresi del nuovo allenatore Simone Banchieri (formazione di Lega Pro) sono passati in vantaggio grazie ad gol su rigore del classe 2000 Matteo Stoppa. Nel finale ci ha però pensato il neo acquisto rossonero Theo Hernandez, subentrato nella ripresa, a pareggiare con un gran tiro dalla distanza. Suso provato da trequartista, lavoro personalizzato per Rade Krunic, André Silva e Cutrone, con questi ultimi due al centro di voci di mercato per un passaggio rispettivamente al Monaco e al Wolverhampton. I rossoneri partiranno domani per la tournée negli Stati Uniti: nel pomeriggio prevista la conferenza stampa dei neo arrivati Krunic ed Hernandez insieme a Paolo Maldini e il ds Massara.