Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

Lukaku out contro l'Inter, Solskjaer: "Non è in condizione"

"Lukaku non è in forma e non sarà disponibile per la gara di domani", l’annuncio arriva direttamente da Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United. Dopo aver saltato le prime due amichevoli contro Perth Glory e Leeds, il belga dunque non sarà in campo contro l’Inter, club che sta lavorando per provare a portarlo in Italia. "Novità di mercato su Lukaku? Non ho aggiornamenti rispetto all’ultima volta che ne ho parlato", ha concluso l’allenatore dello United.