Dopo la prima uscita stagionale (sconfitta contro il Benevento), il Napoli torna in campo a Dimaro contro la FeralpiSalò, squadra che milita in Serie C. Ancelotti dovrà valutare i progressi fatti in questi ultimi giorni di ritiro. Probabile ampio turnover. Napoli-FeralpiSalò in diretta su SkySport Serie A alle 17.30

LA PRIMA USCITA: NAPOLI-BENEVENTO 1-2