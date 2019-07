In casa Lazio è tempo di relax. Ad Auronzo di Cadore, località del Veneto che sta ospitando il ritiro estivo dei biancocelesti, giornata di riposo per i giocatori di Simone Inzaghi, che hanno potuto sfruttare a piacimento le 24 ore libere concesse dallo staff. Alcuni hanno deciso di trascorrere il tempo nella vicina Cortina d’Ampezzo, altri, come Luis Alberto, Lazzari e Cataldi, hanno preferito spostarsi a Venezia per una gita. Altri ancora si sono invece divertiti sul Fun Bob di Auronzo, senza spostarsi in altre località. L’attrazione permette scendere dai 1500 metri di altezza del Monte Aguto su un bob a rotaie: a godersi lo spettacolo delle montagne venete sono stati Denis Vavro, Adam Marusic e Sergej Milinkovic-Savic, quest’ultimo il giocatore più sotto i riflettori per le voci di mercato che lo riguardano. Sorrisi, fotografie e autografi per il centrocampista serbo, sembrato negli ultimi giorni nonostante tutto molto integrato con il gruppo. Buona anche la sua prova nell’amichevole contro la Triestina, nella quale ha firmato di testa il gol del 3-0.