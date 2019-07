Calciomercato: news e trattative LIVE

Higuain firma il primo gol della Juventus di Sarri: l’argentino chiude da capitano l’amichevole col Tottenhamm ma per la Juve resta in uscita. André Silva a un passo dal Monaco per 30 milioni: il Milan lavora anche sulla cessione di Cutrone per puntare a Angel Correa. Accordo tra Napoli e Cagliari per Rog: affare in prestito con obbligo di riscatto. Commisso annuncia un nuovo incontro con Chiesa. Zidane scarica Bale: "Prima va via meglio è per tutti"

LE NEWS DI SKY SPORT SU WHATSAPP

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO