Calendario Serie A: data e orario di quando sarà pubblico

Il calendario della Serie A 2019-2020 sarà presentato il prossimo lunedì 29 luglio a partire dalle 18.45 negli studi di Sky. Sarà in quell’occasione che si conosceranno tutte le 38 giornate della prossima Serie A.

Calendario Serie A: come vederlo in diretta?

L'evento sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 18.45, su su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A. Sarà visibile in live streaming su skysport.it



Date e criteri

Il campionato inizierà nel weekend del 23-24 agosto e si concluderà il 24 maggio. Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Le pause per gli impegni delle Nazionali saranno 4: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo 2020. Quest'anno non ci sarà il Boxing Day. La sosta invernale è prevista dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

Calendario tradizionale, non sfalsato stile "Premier"

Come da tradizione il campionato sarà organizzato in un girone di andata da 19 giornate e uno speculare di ritorno con gare a campi invertiti. E' stata bocciata l'idea di un calendario sfalsato in stile Premier League, in cui l'ordine delle gare del girone di ritorno non corrisponde a quelle dell'andata.

Serie A 2019-2020: le squadre