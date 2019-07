Ancelotti: "Icardi? Ho sempre avuto grandi centravanti"

Non solo campo ma anche mercato nelle parole e nei pensieri di Ancelotti, con quella domanda ricorrente che porta sempre a Mauro Icardi. Che l'allenatore del Napoli fa chiaramente capire di gradire: "Io ho sempre avuto grandi centravanti come Inzaghi, Drogba e Ibrahimovic. Sicuramente il valore di Icardi non lo scopro io. E rientra fra i migliori. Ma noi abbiamo Milik che magari è meno finalizzatore in area ma più completo come giocatore. Verdi? Ha espresso la volontà di trovare più continuità e sta valutando con la società". Su Elmas, ultimo arrivato (in campo negli ultimi minuti), Ancelotti conclude: "Darà qualità ad un centrocampo che ne ha già tanta, è felice e ha fatto di tutto per essere qui. Io sono molto contento, si tratta di un centrocampista moderno che potrà darci una mano".