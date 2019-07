Tris al Gubbio in amichevole: continua la buona preparazione estiva della Roma. Dopo i due larghi successi nei primi due impegni di luglio, i giallorossi proseguono la loro crescita sotto la guida del nuovo allenatore Paulo Fonseca: “Sapevamo che sarebbe stata una settimana dove il lavoro fisico si sarebbe sentito di più - ha spiegato il portoghese dopo la partita - Il caldo era tanto, ma la risposta è buona. Dobbiamo ancora migliorare ma siamo ancora all’inizio. Direi che già si sono notati dei principi. Dobbiamo migliorare alcune cose come l’intensità difensiva e la velocità di possesso. La squadra sta rispondendo bene, sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà a livello fisico. La risposta è stata buona con un avversario di qualità rispetto ai precedenti”.

"Diawara mi ha soddisfatto, miglioreremo ancora"

Ottime sensazioni dopo l’esordio di Diawara: “Si è allenato soltanto alcuni giorni con noi - ha proseguito Fonseca - Abbiamo cercato di spiegargli quello che deve fare. La sua prima partita è stata soddisfacente, ma abbiamo molte cose da migliorare nel suo modo di giocare. Nzonzi, Cristante e Pastore sono più avanti perché hanno lavorato con noi fin dall’inizio. La prima risposta è stata soddisfacente”. Sull’atteggiamento tattico della squadra: "Abbiamo giocato contro un avversario che ci ha sorpreso per l’organizzazione. Hanno dato poco spazio e così abbiamo giocato per vie esterne. Se non c’è spazio dentro lo spazio è fuori, questo devi fare con chi non ti dà spazio tra le linee. Siamo solo all’inizio, c’è molto margine di miglioramento. Sebbene si vedono delle idee collettive la squadra migliorerà molto per l’inizio del campionato”, ha concluso.