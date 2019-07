ROMA-RIETI 7-0

43' Zaniolo, 46' aut. Granata, 50' Santon, 75' Under, 82' Florenzi, 85' e 87' Schick

Roma (4-3-3): Olsen (46' Fuzato); Karsdorp (71' Florenzi), Mancini (71' Fazio), Bianda (41' Jesus), Spinazzola (71' Kolarov); Nzonzi (71' Cristante), Santon (71' Diawara); Zaniolo (71' Under), Kluivert (71' Perotti), Antonucci (71' Pastore); Defrel (71' Schick).

Quarto test, quarta vittoria. La Roma continua il suo cammino verso la prima giornata di Serie A e lo fa battendo anche il Rieti, squadra di Serie C. 7-0 il risultato maturato nell’amichevole giocata sul campo di Trigoria, dove Paulo Fonseca ha voluto sondare la forma fisica di parte dei nuovi arrivati e delle seconde linee della sua rosa. In evidenza Nicolò Zaniolo, autore della rete che ha aperto la gara, e Patrick Schick, entrato al 71’ e protagonista con una doppietta nel finale di tempo. In gol anche Under, Florenzi e Santon. Una notizia negativa per l’allenatore giallorosso arriva dalle condizioni fisiche del classe 2000 William Bianda, che, nel giorno del suo esordio, è stato costretto a fermarsi per un infortunio, che ha accusato sul finire della prima frazione di gioco.