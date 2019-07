Domenico Berardi è pronto per la nuova stagione: l'attaccante neroverde ha deciso la sfida tra Sassuolo ed Empoli dimostrando di essere già in palla. La squadra di Roberto De Zerbi si è imposta 1-0 su quella di Cristian Bucchi, il grande ex della sfida: l'allenatore romano ha guidato il Sassuolo all'inizio della stagione 2017-18, prima di essere esonerato e sostituito da Giuseppe Iachini.

Berardi e Toljan trascinatori

Primo tempo vivace nell'ultima amichevole del Sassuolo nel ritiro di Vipiteno. In apertura azione personale di Berardi, ma la conclusione è alta di poco. Al 5' l'attaccante del Sassuolo ci riprova senza trovare la porta. Empoli pericoloso con Stulac al 12'. Il grande protagonista della sfida è Berardi: al 21' Brignoli si supera su un gran sinistro dell'attaccante. Cinque minuti dopo il Sassuolo passa in vantaggio su un errore della difesa dell'Empoli: un retropassaggio mette in difficoltà Brignoli che svirgola il rinvio, Berardi ne approfitta e insacca. Al 38' Caputo avrebbe l’opportunità di raddoppiare su un bel passaggio di Toljan dalla destra, ma l'attaccante non riesce a colpire il pallone ostacolato dalla difesa toscana. Poco prima dell'intervallo Consigli neutralizza i tentativi di Mancuso e Bandinelli. Nella ripresa l'Empoli attacca con La Gumina e Antonelli, ma la conclusione è debole. Il Sassuolo risponde con Duncan che però calcia alto. Toljan crea pericoli coi suoi cross da destra, ma Berardi prima e Caputo poi non arrivano sul pallone. Nei minuti finali i cambi spezzano il ritmo e il risultato non cambia. Domattina i neroverdi rientreranno a Sassuolo e riprenderanno la preparazione lunedì al Mapei Football Center.

SASSUOLO-EMPOLI 1-0

26' Berardi

Sassuolo (4-3-3): Consigli (70' Pegolo); Toljan, Marlon (46' Gravillon), Ferrari (70' Peluso), Rogerio (87' Sala); Duncan (60' Traorè), Magnanelli (46' Obiang), Locatelli (70' Mazzitelli); Berardi (76' Kolaj), Caputo (70' Matri), Pierini (46' Brignola). All. De Zerbi

Empoli (4-3-3): Brignoli (64' Perucchini); Veseli (70' Donati), Maietta (70' Pirrello), Nikolaou (70' Romagnoli), Antonelli (70' Imperiale); Dezi (70' Zelenkovs), Stulac (70' Ricci), Bandinelli (70' Piu); Laribi (70' Piscopo); La Gumina (70' Jakupovic), Mancuso (70' Moreo). All. Bucchi