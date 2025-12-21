Napoli-Bologna, Italiano: "Partita storica per noi. Niente ansia, solo concentrazione"
L'allenatore rossoblù ha introdotto la finale di Supercoppa a Riad in programma lunedì alle 20: "Sarà una partita storica per tutta la città e sarà fondamentale l'aspetto mentale come accaduto in semifinale. Queste gare ci danno forza e crescita. In futuro mi piacerebbe sentire parlare del Bologna di Italiano...". Sulla formazione: "Abbiamo speso tanto contro l'Inter, dovremo valutare bene i recuperi e l'undici iniziale"
Italiano: "Queste gare ci danno forza e crescita"
De Silvestri: "Non c'è un solo leader, tutti parliamo"
Termina qui la conferenza di Vincenzo Italiano e Lorenzo De Silvestri
Che rapporto ha con De Laurentiis?
Italiano: "In passato ho avuto il piacere di parlare con lui soprattutto dopo un Napoli-Spezia. Mi raggiunse nello spogliatoio dopo la partita e da grande gentiluomo fece i complimenti a tutti. È una persona che stimo e apprezzo: da quando è arrivato al Napoli, la squadra ha fatto uno step importante. E ha contribuito a questa grande crescita"
Conte ha rappresentato un modello per te?
Italiano: "Il mister ha vinto tre scudetti in altrettanti anni con la Juve, me lo ricordo anche quando allenava il Bari. L'ho incrociato tante volte, da allenatore mi è stato impresso da juventino con quel campionato senza mai perdere. Penso sia tra i più bravi al mondo, ha grande carisma e capacità tattica. E poi è una grande persona. Penso sia fonte di ispirazione per tanti. Qualcosa si può sempre cogliere dalle partite, lo dico sempre ai ragazzi. E Conte ha dimostrato di essere un grande in Italia e all'estero"
Vi sentite liberi nonostante una finale così importante?
De Silvestri: "Chi segue il Bologna sa che viviamo tutti i giorni con questo clima. Sono convinto che l'uomo viene sempre prima del calciatore: ne ho fatto una filosofia di vita. Questo gruppo ha affrontato grandi sfide da Sinisa in poi"
Senti che il tuo Bologna sta entrando nella storia?
Italiano: "Il calcio per me è una ragione di vita da quando sono nato. È la professione che svolgo con gioia tutti i giorni, mi piacerebbe sentir parlare in futuro del Bologna di De Silvestri e di Italiano come sentivo parlare di quello di Bulgarelli, di Baggio... "
Si dice che le finali vanno vinte...
Italiano: "È una frase perfetta perché quando perdi stai troppo male. Le finali vanno giocate ma se le vinci ha un sapore diverso. Sarà la mia ottava, quello che ricordo è che sono state giocate sempre a viso aperto e a testa alta"
Come ricordi la serata di Coppa Italia?
De Silvestri: "Abbiamo già fatto la storia con la Coppa Italia, ci ha reso orgogliosi. Però c'è sempre una nuova sfida quando alzi l'asticella e le pressioni diventano meravigliose da vivere. Noi stiamo bene tutti insieme"
C'è qualche dubbio di formazione?
Italiano: "Si è fatto male Bernardeschi, è una perdita pesante per noi perché stava svoltando. Due clavicole in un anno penso sia un'anomalia nel calcio con Freuler e Bernardeschi. Dovremo valutare bene i recuperi di chi ha giocato la semifinale dove abbiamo speso tanto. Non dovremo sbagliare i primi undici"
Che ha pensato guardando la Coppa?
Italiano: "È molto bella dal vivo... È inutile dire 'siamo qua, è già un successo...'. L'unica volontà è quella di alzare il trofeo e cercherò di dare il massimo rispetto ai ragazzi. Hanno detto che è vietato toccarla, ma non guardarla... È bello giocarsi queste partite, importanti ed emozionanti"
Che finale è per te? E cosa cambia rispetto a maggio?
Italiano: "Si tratta della prima in questa competizione per me, sono emozionato come il mio staff. A poca distanza dal fischio d'inizio posso dire che sarà diverso rispetto a maggio perché cambia anche l'avversario. Ogni gara è diversa, non devo pensare alle precedenti. Va preparata in base alla conoscenza dell'avversario e a noi. Dobbiamo dare gioia alla società e al nostro pubblico"
Cosa stai preparando in vista della finale?
De Silvestri: "Io vado molto a braccio e mi fido del mio istinto. Mi piace mettere a disposizione la mia esperienza con vent'anni di Serie A. Da tre anni questo gruppo performa alla grande a livello di mentale. Sono orgoglioso di tutti, ci sono ruoli precisi e una predisposizione alla voglia di fare gruppo da parte di chiunque. Le preparazioni sono poche da fare verso una finale, ma il gruppo è sereno"
Come sta vivendo lo staff questo momento?
Italiano: "Ansia direi di no, piuttosto massima concentrazione e voglia di recuperare energie. Dobbiamo mandare in campo chi può performare al massimo: chissà che la gioia della semifinale possa permettere di recuperare in fretta. Niente ansia, solo concentrazione. Conosciamo il nostro avversario, dovremo farci trovare pronti e dare il massimo"
Quanto bisogna essere forti mentalmente?
De Silvestri: "Dovremo cercare di tirare fuori il massimo di ognuno di noi anche con le parole. Questo è molto bello, perché tutti parliamo e non c'è un solo leader. Portiamo l'esperienza della finale di Coppa Italia e la affronteremo come tutte le partite importanti"
Italiano: "Oltre all'aspetto fisico c'è quello mentale, significa essere forti 90 minuti e restare dentro la partita. L'esempio è arrivato in semifinale: sotto di un gol dopo un minuto siamo rimasti uniti e alla fine siamo stati premiati. Dal 1' al 90' dovremo essere attaccati alla dinamica della partita. Queste gare ci danno grande forza e crescita"
Che spinta vi può dare Roberto Baggio?
Italiano: "Ci aveva dato la spinta anche nella finale di Coppa Italia, fu lui a portare il trofeo e quella spinta è servita per dare qualcosa in più. Ora ce ne se servono altre, dovessero arrivare da lui ben venga. Ci giochiamo tantissimo, sarà una partita storica per tutta Bologna. Penso sia giusto prepararla nel migliore dei modi recuperando energie al 100% per fare una grande partita anche sotto l'aspetto mentale. Baggio l'avevo incontrato prima della finale, è un grandissimo tifoso del Bologna"
Qualche minuto di ritardo per la conferenza inizialmente programmata alle 13.30
Tra pochi istanti avrà inizio la conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato da Lorenzo De Silvestri
Italiano: "Immobile? Infallibile, lo abbiamo preso per questo"
L'allenatore del Bologna ha parlato del suo attaccante, che ha segnato il rigore decisivo contro il Napoli
Italiano si gode Immobile: 'Lo abbiamo preso per questo'Vai al contenuto
Il Bologna perde Bernardeschi
Frattura della clavicola e operazione per il giocatore rossoblù. Stimati anche i tempi di recupero
Bologna, l'esito degli esami di Bernardeschi dopo l'infortunio contro l'InterVai al contenuto
Quando parla Conte
E' giornata di vigilia anche in casa Napoli. Antonio Conte presenterà il match alla stampa a partire dalle 14.30
Quando verranno recuperate le partite rinviate per la Supercoppa
- Napoli-Parma, mercoledì 14 gennaio ore 18.30
- Inter-Lecce, mercoledì 14 gennaio ore 20.45
- Verona-Bologna, giovedì 15 gennaio ore 18.30
- Como-Milan, giovedì 15 gennaio ore 20.45
Quanto vale vincere la Supercoppa italiana
Secondo il portale Calcio e Finanza, la cifra destinata ai quattro club (Napoli, Bologna, Inter e Milan) vale circa 23 milioni di euro (in linea con l'anno scorso) così distribuita:
- Napoli o Bologna: la squadra vincitrice incasserà 11 milioni di euro (9,5 + eventuali 1,5 milioni legati alla disputa di un'amichevole con la vincitrice della Supercoppa Araba). La finalista perdente riceverà 6,7 milioni di euro
- Inter: 2,4 milioni di euro
- Milan: 2,4 milioni di euro
Quando si gioca la finale
Il Napoli ha battuto 2-0 il Milan, mentre Bologna-Inter è finita 3-2 ai rigori dopo l'1-1 dei novanta minuti. La finale si disputerà lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 20
Benvenuti nel liveblog che segue in diretta la conferenza stampa di Vincenzo Italiano verso la finale di Supercoppa. L'allenatore del Bologna presenta la sfida contro il Napoli a partire dalle 13.30. Qui le sue parole in diretta