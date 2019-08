Prima Napoli e poi Juventus, le duellanti allo scudetto degli ultimi campionati, a battezzare il Franchi nella nuova Serie A. Poi la sfida casalinga contro la Samp, una delle avversarie da battere per agevolare il ritorno in Europa. Il campionato della Fiorentina partirà subito all'insegna delle emozioni e i tifosi, dopo il deludente cammino dello scorso anno, non vogliono assolutamente perdersele. Il cambio di proprietà ha restituito entusiasmo all'ambiente, come testimoniato dai 16 mila abbonamenti sottoscritti per la stagione 2019-20 durante la fase di prelazione. I numeri sono destinati a migliorare con la vendita libera, vista la lunga coda che ha accompagnato la mattinata di oggi a via dei Sette Santi. In tanti si sono presentati al Fiorentina Point al momento dell'apertura , compreso il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone. Quest'ultimo, come già accaduto durante il ritiro a Moena, si è intrattenuto con i tifosi presenti e poi è tornato in un secondo momento da loro per fare una sorpresa. Ha uscito dalla tasca il cellulare e ha chiamato il neo-presidente, mettendolo in vivavoce per parlare direttamente con i fan e ricevere, tramite telefono, il loro bagno di folla. Nonostante negli Stati Uniti fossero le 4.30 di notte, l'imprenditore di origini calabresi ha mostrato grande disponibilità verso i tifosi, ringraziandoli per il sostegno che hanno dimostrato attraverso la sottoscrizione degli abbonamenti. "Rocco vai a riposarti, che abbiamo bisogno di te per guidare questa barca" ha, infine, scherzato Barone. In attesa del prossimo colpo di mercato, un altro tassello per far tornare in alto la Fiorentina.