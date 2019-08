Ancora un test positivo per la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, nell'amichevole disputata contro i sauditi dell'Al Shabab, a Marienfeld (Germania), si è imposta per 5-1. Ha aperto le marcature Caicedo, Jony ha firmato il raddoppio e, dopo che la squadra di Riad aveva accorciato le distanze con Seba, Correa ha riportato i biancocelesti a +2 sugli avversari. Nel secondo tempo Immobile e Adekanye hanno firmato rispettivamente il 4-1 e il 5-1. Si è rivisto in campo Leiva, dopo l'infortunio subito nei primi giorni di ritiro ad Auronzo di Cadore; meno buone le notizie che riguardano, invece, Milinkovic-Savic. Il centrocampista, infatti, si è fermato al 23' del secondo tempo per un problema a un tendine, la cui gravità è ancora tutta da valutare. La Lazio resterà in ritiro in Germania fino a venerdì, sabato volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo: l'amichevole contro i galiziani è fissata per le 20.

Il tabellino dell'amichevole

Lazio-Al Shabab 5-1

7' Caicedo (L), 19' Jony (L), 30' Seba (A), 41' Correa (L), 58' Immobile (L), 73' Adekanye (L)

LAZIO (3-5-2): Guerrieri (75' Alia); Vavro (46' Lazzari), Acerbi, Bastos (46' Radu); Patric, Parolo (46' Milinkovic, 68' Cataldi), Cataldi (46' Leiva), Luis Alberto (46' Berisha), Jony (46' Adekanye); Caicedo (46' André Anderson), Correa (46' Immobile). Allenatore: Simone Inzaghi

AL SHABAB FC (4-3-3): Abdullah; Hassan Muath (46' Bagaawai), Salem (46' Gaman), Shrahilli (60' Malik), Al Shamek (46' Turki); Abdulmajeed, Nasser, Al Shamary; Danilo, Hamddan, Seba. Allenatore: Jorge Almiron