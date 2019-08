Cinque reti rifilate all’Al Shabab in amichevole non bastano a far sorridere Simone Inzaghi e la Lazio. Durante la gara, infatti, Sergej Milinkovic-Savic ha riportato un infortunio al tendine. Il centrocampista serbo è stato sostituito al 24’ e le prime valutazioni di questo infortunio parlano di una prognosi di qualche settimana. Per questo motivo, sarà molto difficile che il giocatore possa essere presente al debutto della Lazio nel campionato di Serie A, contro la Sampdoria a Genova il 25 agosto alle 20:45. Lo stop di Milinkovic-Savic potrebbe avere ripercussioni anche sul calciomercato. Diverse squadre europee si erano interessate a lui, su tutte il Manchester United che lo ha considerato in caso di partenza di Paul Pogba. Il prezzo fissato dalla Lazio resta sempre quello di 90 milioni, ma l’infortunio riportato dal centrocampista potrebbe scoraggiare possibili acquirenti che potrebbero utilizzarlo solo a settembre inoltrato.