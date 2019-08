È la stagione della verità per l’Atalanta di Gasperini, reduce da un inedito 3° posto e soprattutto dalla storica qualificazione in Champions League. Mai così in alto nella propria storia, i bergamaschi cercano conferme in Serie A e in Europa tra nuovi acquisti (Muriel e Malinovskyi su tutti) e un gruppo ormai consolidato. A farne parte c’è anche Matteo Pessina, centrocampista 22enne transitato nel Milan e dallo scorso campionato in pianta stabile in squadra: 19 presenze nella trionfale annata della Dea, giovane apprezzato sul campo e particolarmente chiacchierato sui social. Non si parla di rumors di mercato, piuttosto del suo outfit all’arrivo a Zingonia per il raduno dell’Atalanta: lo scorso 11 luglio, infatti, Pessina si presentò sorridente con una borsa griffata da un noto sito per adulti. Accessorio peraltro firmato dalle più celebri attrici hot, dettaglio che non era passato inosservato e che ha aggiunto un nuovo capitolo alla vicenda.

Pessina e la borsa "hot": l'omaggio del sito per adulti

Ebbene, complice la "pubblicità" concessa gratuitamente attraverso i social, il famosissimo sito di "contenuti per adulti" ha deciso di recapitare a domicilio a Pessina l’intero merchandising ufficiale: dimenticate la "busta" sfoggiata dal ragazzo a Zingonia, ecco invece prodotti griffati come lo zaino e la felpa, cappellino e maglietta fino ai calzini. L’ha testimoniato attraverso una Instagram story il centrocampista dell’Atalanta, particolarmente felice per l’omaggio a sorpresa.