"A oggi ci sono due vie per San Siro". Esordisce così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che nel corso della presentazione del servizio di Faceboarding all'aeroporto di Linate è tornato a parlare dello stadio di Inter e Milan dopo che Il Tar della Lombardia ha confermato l'esistenza di un vincolo culturale sul 'Meazza': "La nostra via di provare a rigenerare l'impianto è l'unica possibile. La sentenza è un passo in più per dire che San Siro non è abbattibile. Ci sono due alternative. O riusciamo a convincere le due squadre a rigenerarlo, cosa che rappresenterebbe una vittoria per la città. O, in caso contrario, lo stadio rischia di trasformarsi in qualcosa che perde un po' del suo ruolo".