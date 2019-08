Da oggi comincia il recupero di Timothy Castagne. Il giocatore dell’Atalanta è stato sottoposto al Policlinico San Matteo di Pavia ad un’operazione al menisco mediale del ginocchio lesionato martedì scorso a Zingonia durante un allenamento. Il difensore belga è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di menisectomia selettiva, nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione con lo staff nerazzurro.

I tempi di recupero

Il rientro è previsto tra un mese. Castagne sarà dunque costretto a saltare le prime due partite della nuova stagione contro la Spal e il Torino. Gasperini spera di recuperarlo per la terza giornata, che l’Atalanta giocherà a metà settembre a Marassi contro il Genoa, ma soprattutto per il debutto in Champions League previsto per la settimana successiva (17 o 18 settembre). Un infortunio che costringerà il giocatore a fermare la preparazione estiva, senza perdere un numero eccessivo di partite. Uno stop da monitorare per i nerazzurri, ma non considerato di entità tanto grave da modificare le strategie di mercato.