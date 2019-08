Brutte notizie sul fronte infortuni in casa Atalanta. Timothy Castagne si dovrà operare al ginocchio sinistro e sarà out per almeno un mese: l'esito degli esami clinici a cui si è sottoposto il classe '95 ha evidenziato una lesione al menisco mediale che verrà risolta chirurgicamente nella giornata di domani. Poi seguirà la fase di recupero post-operatoria, di circa 30 giorni.

Salterà le prime due di campionato

Castagne (37 presenze e 4 gol nell'ultima stagione) non sarà dunque a disposizione per le prime due gare di Serie A contro Spal e Torino, con l'Atalanta che spera di recuperarlo per la terza giornata, il 15 settembre a Marassi contro il Genoa. E soprattutto per l'esordio in Champions League (17 o 18 settembre). Un infortunio senz'altro da monitorare, ma non grave al punto da modificare i piani di mercato della squadra di Gasperini.