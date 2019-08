“Per lo scudetto ci siamo anche noi”

La sfida del Michigan Stadium, rivincita della sconfitta per 2-1 incassata per mano di Rakitic e compagni a Miami, sarà invece "utile per dare minutaggio a tutti i giocatori – assicura Manolas - Credo che il mister farà dei cambi in tal senso. Dobbiamo essere tutti pronti per l'inizio del campionato". Competizione in cui il Napoli può essere protagonista: "La Juventus resta la favorita. Ha vinto otto scudetti di fila, ma noi aspettiamo la fine del mercato perché come ha detto il presidente faremo ancora un colpo. Vedremo chi sarà, poi sarà il campo a parlare" spiega Manolas, che vede una concorrenza in aumento: "L'Inter sta facendo una grande squadra, ha comprato giocatori bravi come Sensi, Lukaku e Godin. Poi non dimentichiamo Roma e Milan, che sono squadre forti ma forse al momento un attimo indietro. Si stanno rinforzando anche le piccole: penso al Genoa e al Cagliari, per esempio. Sarà un campionato molto difficile e si deciderà all'ultima giornata".