Seconda sfida nell'arco di 72 ore al Barcellona, quando all'inizio della Serie A 2019/2020 mancano due settimane. La partita del Michigan Stadium (acquistabile al costo di 10 euro con telecomando, SMS, chiamando il numero dedicato 199100200 e dal Fai da Te) contro Suarez e soci è l'occasione per Carlo Ancelotti per fare il punto sulla condizione della rosa del Napoli: "Dobbiamo confermare quanto fatto di buono sin qui – le sue parole in conferenza di presentazione - sarà un test importante, la squadra ha mostrato personalità, carattere e buone idee. Questo aumenta la nostra fiducia in quello che si può fare. Siamo già a buon punto con i ragazzi che hanno iniziato la preparazione il 6 luglio, loro sono in ottima condizione. Altri dovranno ancora migliorare, parlo di quelli che hanno iniziato più tardi. Qualcuno lo aspettiamo il 15, ma per il 24 saremo pronti”. La partita contro il Barcellona, in programma questa sera quando in Italia saranno le 23, sarà una "una cartina di tornasole più per loro che per noi".