Un entusiasmo dilagante che cresce sempre più con l’avvicinarsi dell’inizio della nuova stagione anche grazie a un calciomercato pronto a regalare ancora altri botti, dopo il colpo Lukaku. Tra i tifosi dell’Inter infatti è già febbre biglietti per l’esordio in Serie A che vedrà la squadra allenata da Antonio Conte sfidare il Lecce lunedì 26 agosto alle ore 20.45. Per la prima dei nerazzurri nel nuovo campionato sono infatti previsti almeno 50 mila persone sugli spalti: una cornice d’eccezione che testimonia la grande voglia di Inter da parte del popolo nerazzurro, pronto a dare una spinta in più alla squadra di Conte. Una vera e propria caccia al biglietto tra i tifosi che possono inoltre già da ora acquistare i tagliandi per la terza gara di Serie A contro l’Udinese, la seconda in casa, in programma il 15 settembre. Da ricordare, inoltre, come già a fine giugno la società ha comunicato conclusa la campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020: le tessere infatti sono andate tutte esaurite, con la società nerazzurra che ha introdotto la 'lista d'attesa' per il 2020-21.