La Juve lavora alle uscite: Pellegrini in prestito al Cagliari. Khedira non è tra i partenti. Fonseca non molla Dzeko, in rete contro il Real: "Giocatore di grandissimo valore". Sfuma Olsen al Montpellier. L'Inter si gode i primi gol di Lukaku e si prepara a salutare Perisic, atteso dal Bayern. Samp, visite mediche per Leris. La Fiorentina sogna Ribery e continua a pensare a Balotelli (Flamengo in pressing) e Suso. Infortunio da valutare per Lozano, obiettivo del Napoli

