Quando si dice presentarsi bene. Romelu Lukaku è da tutta la vita che riesce ad impressionare fin da subito. Merito dei suoi colpi, merito di una stazza che è importante. Merito di una certa propensione a non perdere tempo. C'è da tornare subito in forma, quindi il belga ha deciso di premere sull'acceleratore anche in occasione della sua prima amichevole con l'Inter, ovvero nel test contro la Virtus Bergamo. Poco importa se dall'altra parte c'è una squadra di Serie D: il classe 1993 ha giocato come se si trattasse di un match di A. Alla fine ha segnato quattro gol, non male un poker come prima vera sgambata nerazzurra. 8-0 il risultato finale, nonostante in campo ci fossero tanti giocatori della Primavera e quelli meno impiegati nella sfida di Valencia. Oltre alla grandissima prova di Lukaku, c'è da sottolineare le doppiette di Vecino e del giovane Esposito.

Perisic out

Oltre a Lukaku in campo sono andati Borja Valero, Gagliardini, Bastoni, Longo, Esposito, Padelli, Lazaro, Asamoah e Joao Mario. Ranocchia, non al top, si è allenato a parte. Solo terapie per Godin. Assente invece Perisic, veramente ad un passo dal Bayern Monaco. Il croato si trasferirà in Bundesliga con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Nel frattempo, lunedì e martedì niente allenamenti per l'Inter. la ripresa è prevista mercoledì.