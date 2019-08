È tutta questione di testa per Leonardo Pavoletti. Sempre più protagonista nella nostra Serie A, l’attaccante del Cagliari è ormai lo specialista per antonomasia di questo fondamentale. Nelle ultime stagioni, infatti, il classe ’88 si è reso protagonista assoluto con numeri strabilianti: nell’annata 2017/18 Pavoletti ha messo a segno 9 gol (su 11 totali) di testa, ottenendo il record tra i giocatori dei principali campionati europei. Nella stagione 2018/19, l’attaccante del Cagliari ha siglato 10 reti (su 16) sempre di testa, realizzando anche in questo caso un primato nel nostro campionato. In attesa di provare a eguagliare il record di Oliver Bierhoff che dura dalla stagione 1998/99 (15 gol di testa), l’ex Genoa e Napoli è già al lavoro per la prossima Serie A. E la sua attenzione sull’elevazione, chiaramente, è massima.

"Potevo fare meglio?"

Prendendo spunto dalle sue caratteristiche, Pavoletti ha scherzato simpaticamente sui social ponendo l’attenzione sulla sua elevazione. L’attaccante ha infatti postato un video che lo vede alle prese con i test di salto durante una sessione di lavoro con il Cagliari. Dopo lo stacco iniziale, Pavoletti scompare addirittura dall’inquadratura. L’attaccante ha poi commentato il post ironicamente: "Com’è andato il test? Potevo fare meglio?", prima di concludere divertito con la classica emoji che rappresenta la risata.