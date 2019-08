Non sarà domenica in panchina per l'esordio in Serie A del suo Bologna a Verona, ma Sinisa Mihajlovic troverà il modo di dirigere a distanza la squadra. Nella sfida contro il Pisa in Coppa Italia ha fatto le prove generali, come raccontato dal suo collaboratore Emilio De Leo nel dopo partita: "Il mister ha fatto il discorso alla squadra collegato in video conferenza prima di scendere in campo. L'ho sentito sia durante l'intervallo che alla fine del match, ha assistito in tempo reale alla partita collegato in streaming e via microfono con il nostro collaboratore video, che a propria volta comunicava con me in diretta". Un passaparola che ha permesso a Mihajlovic di restare vicino ai propri ragazzi, nonostante per il match non fosse prevista alcuna copertura TV. Il Bologna ha risposto nel migliore dei modi in campo, conquistando la prima vittoria stagionale a Pisa grazie ai gol di Poli, Orsolini e Palacio. Il tecnico nel frattempo, che il 15 luglio ha rivelato di essere affetto da leucemia, si avvia alla conclusione del primo ciclo di chemioterapia, mentre dal centro tecnico di Casteldebole continuano a sottolineare la sua grinta: "È più combattivo che mai", aveva confermato De Leo alla vigilia della trasferta di Pisa.