Si chiude il terzo turno di Coppa Italia con ben 14 partite che hanno visto impegnati anche dieci formazioni di Serie A. Le prime a scendere in campo sono state Brescia e Fiorentina: i lombardi hanno perso ai supplementari a Perugia, mentre la dirigenza bresciana annunciava l'ufficialità di Balotelli. La Viola invece ha sofferto per oltre un'ora contro il Monza, prima di ribaltare da 0-1 a 3-1 grazie a super Vlahovic. Il Cagliari di Maran ha battuto il Chievo per 2-1, in rete il nuovo acquisto Rog: in campo anche Radja Nainggolan. Ok anche l'Udinese che ha superato il Südtirol, il Bologna che ha vinto 3-0 sul campo del Pisa, il Sassuolo che grazie alla rete del nuovo acquisto Traoré ha avuto la meglio sullo Spezia. Vittorie anche per la Sampdoria sul campo del Crotone e per il Lecce contro la Salernitana: nel 4-0 giallorosso doppietta per Lapadula. Turno superato anche per la Spal, eliminazione a sorpresa invece per il Verona: la squadra di Juric è stata sconfitta per 2-1 ai tempi supplementari dalla Cremonese ed è la seconda squadra di Serie A ad abbandonare la competizione al 3° turno. Extratime necessari anche per decretare il successo in rimonta dell'Empoli sul Pescara. Mentre il Cittadella ha superato il Carpi ai rigori.