Un altro 'Balo day' in casa Brescia. Lunedì la presentazione, martedì il primo allenamento davanti ai nuovi tifosi. L'attaccante si è presentato alle 15 nonostante la seduta iniziasse due ore dopo, un segno di come Supermario voglia rimettersi in gioco e ripartire subito. Dovrà saltare le prime 4 giornate per squalifica, poi sarà a disposizione di Corini.

L'entusiasmo dei tifosi

Oggi la prima seduta di fronte ai tifosi nel centro sportivo di Torbole, circa un migliaio di persone presenti per vedere Mario Balotelli, tornato a casa dopo diversi anni all'estero. Riunione tecninca, presentazione ai suoi nuovi compagni e poi l'allenamento. Balotelli non vede l'ora di iniziare, di nuovo in Italia. Più carico che mai: "Quando si è presentata questa ipotesi non ho pensato ad altro, ora sono grande. Sono maturo". Soprattutto pronto.