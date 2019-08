Non solo Balotelli: scatti e sorrisi, c'è anche Corini

La visita di Hubner è stata raccontata sui profili social dello stesso ex attaccante, originario di Muggia, e da altri giocatori del Brescia. Attaccanti come Ernesto Torregrossa e Alfredo Donnarumma, protagonisti della promozione in Serie A con 40 reti in due nella scorsa stagione, non si sono lasciati sfuggire l'occasione di una foto con un simbolo del calcio bresciano. Scatti dedicati anche per Daniele Dessena, Sandro Tonali, Stefano Sabelli e Leonardo Morosini, oltre che con mister Eugenio Corini e con il team manager Edoardo Piovani. Una giornata di abbracci e affetto, per la quale Hubner ha espresso gratitudine su Instagram con poche ma significative parole: "Grazie ragazzi, forza Brescia".