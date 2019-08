Un affare possibile (anche) grazie al Decreto Crescita

Il Brescia pagherà le tasse soltanto sul 50% dello stipendio garantito a Balotelli: un bel risparmio che ha permesso alla dirigenza lombarda di mettere sul piatto uno stipendio che in caso di salvezza raggiungerà i 4.5 milione. Agevolazione fiscale valida se il giocatore resterà in Italia per almeno due anni, a partire dal 1 gennaio 2020. Un indizio in più per pensare che il futuro di Super Mario sarà legato al Brescia