Cristiano Ronaldo sta cercando di recuperare al meglio dall'affaticamento all’adduttore che lo ha già costretto a saltare il consueto test in famiglia della Juventus a Villar Perosa e l'ultima amichevole del precampionato a Trieste. Adesso si fa sul serio, perché l'esordio in campionato dista solo pochi giorni. Il Parma è lì alla finestra e CR7 vuole partire subito forte, come è abituato a fare (anche se nella scorsa Serie A rimase a secco per le prime tre giornate). Nel frattempo ha aperto le porte di casa sua a TVI, una televisione portoghese alla quale Ronaldo ha deciso di concedere parte del suo mondo. I progetti con la Juventus, la rivalità con Messi e gli elogi alla nuova stella del calcio lusitano, ovvero Joao Felix. Il sette bianconero racconta, spiega. Fa tutto questo dall'alto della bellissima terrazza che contraddistingue la sua doppia villa torinese. Immersa nel bosco, a pochi passi dalla chiesa della Grande Madre: la location migliore per abbandonarsi ai ricordi e ai pensieri.

Lo stupore del figlio

Nel documentario che TVI ha deciso di dedicare a CR7 c'è spazio anche per un ritorno nostalgico alla vecchia foresteria di Lisbona dove ha passato la sua gioventù e da dove è partito per diventare un campione dello Sporting, prima di fare le fortune di United e Real. Con lui anche il figlio Cristianinho: "Quando ha visto quel posto, non poteva credere che avessi vissuto lì - ha raccontato Ronaldo - 'Ma davvero sei stato qui?', mi ha chiesto. Ora sembra tutto facile, le case, l'auto e non solo. Ma per diventare un grande calciatore non puoi pensare che tutto cada dal cielo. Non è il talento che ti raggiunge, sei tu a doverlo agguantare".