Tanta voglia di recuperare al più presto e di tornare in campo per la prima uscita ufficiale della nuova stagione, quella in programma contro il Parma sabato 24 agosto nella prima giornata del campionato di Serie A 2019/20. Cristiano Ronaldo non si ferma e dopo l’affaticamento all’adduttore che lo ha già costretto a saltare il consueto test in famiglia della Juventus a Villar Perosa è tornato subito in campo. Non convocato per l’ultima amichevole estiva dei bianconeri, quella in programma allo stadio Nereo Rocco di Trieste contro la Triestina sabato 17 agosto alle ore 20:30 (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251), il campione portoghese ha approfittato per svolgere una seduta personalizzata di allenamento. Controllo di palla, tiri in porta e scatti per CR7, che per l’occasione è stato assistito anche da un compagno di allenamento speciale: in campo alla Continassa con il cinque volte Pallone d’Oro, infatti, è sceso anche il figlio Cristiano Jr, che ha svolto gli stessi esercizi del padre. Il tutto è stato testimoniato dallo stesso Ronaldo, il quale ha postato un video della speciale sessione di lavoro sul proprio profilo Instagram.