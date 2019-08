"Progetto in linea con la mia carriera"

Attaccante fisico e veloce, cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona e nella scorsa stagione autore di 8 reti in 24 presenze in Ligue 1 con la maglia del Lille, Leao ha raccontato le ragioni che l'hanno spinto ad accettare l'offerta rossonera: "Il Milan è stato il club che ha mostrato maggiore interesse nei miei confronti, ha un progetto in linea con la mia carriera. Sono in un club che punta sui giovani per provare ad andare in Champions League la prossima stagione". I primi passi sotto la guida di Giampaolo, spiega il 20enne, sono incoraggianti: "Stiamo formando una bella squadra, abbiamo un ottimo allenatore con buone idee e vogliamo fare un bel calcio". In Serie A, Leao avrà modo di incrociare il suo modello: "Il mio idolo è Cristiano Ronaldo perché è portoghese e perché ha mostrato che senza un duro lavoro non sarebbe arrivato nel punto in cui è arrivato – ammette - il calcio italiano è molto competitivo, ma quello che vuole il Milan è conquistare i tre punti in ogni partita per raggiungere il nostro obiettivo stagionale". Fiducia nei propri mezzi e in quelli dei compagni di squadra, è questa la ricetta: "Questa squadra è molto forte dentro e fuori dal campo – racconta Leao - spero che arriveremo nelle posizioni che il Milan merita".