Per Rocco Commisso vale come Cristiano Ronaldo, Firenze lo vede già come un eroe. E pure Vincenzo Montella, uscito sconfitto per mano del Napoli al termine di uno spettacolare 4-3 all’impatto in Serie A, non può che descrivere il suo arrivo come un valore aggiunto per la Fiorentina: "Franck Ribery è un campione, spero che stia meglio nei prossimi giorni. L’ho visto bene in allenamento e sarà un esempio per i più giovani". La prima dell'ex Bayern Monaco in Serie A, esordio anticipato da una presentazione da vera rockstar, non ha tradito le attese rinnovando l’entusiasmo del popolo viola per il colpo di mercato dell’estate. Applausi iniziati dal riscaldamento con i compagni nonostante la panchina destinata inizialmente da Montella, poco male per il 36enne francese che a suo modo si è preso la scena pure a bordo campo: splendido l’abbraccio con Ancelotti (suo apprezzatissimo allenatore in Germania) prima del fischio d’inizio, omaggio immortalato dalle telecamere come i festeggiamenti insieme al gruppo dopo il provvisorio 2-2 di Milenkovic. E non è tutto, perché il fuoriclasse reduce da 12 anni a Monaco di Baviera si è subito messo a disposizione della squadra.