Se il mercato finisse ora sarebbe soddisfatto?

Io ho la fortuna di lavorare con dirigenti che sono stati grandissimi calciatori e conoscono le dinamiche interne a una squadra di calcio. Non sono semplici dirigenti ai quali manca il punto di vista tecnico, quello raffinato. Loro sanno bene cosa fare. Solitamente mi lamento quando i calciatori non si fidelizzano. Mi lamento quando non c'è attenzione, quando non c'è passione e sentore di un pensiero collettivo. Poi mi innamoro dei miei calciatori, ma non mi innamoro degli inaffidabili, di quelli che timbrano il cartellino. Per quanto riguarda le qualità individuali, posso dire che ho dirigenti in grado di poter fare ogni tipo di valutazione.