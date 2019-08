“Siamo rimasti scioccati, che emozione”. Andrea Poli, capitano del Bologna, è senza parole per la presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina per il match contro l’Hellas Verona. L’allenatore serbo, infatti, nonostante i 40 giorni trascorsi in ospedale, dove si è sottoposto alla prima parte delle cure contro la leucemia, ha deciso di seguire la squadra da bordocampo al Bentegodi. “Ce l'aveva promesso - ha raccontato il centrocampista nel pre-partita - Ma siamo rimasti scioccati, non ce lo aspettavamo, anche se ce lo aveva anticipato. Siamo stati colpiti dalla sua presenza, ma siamo contenti che sia qui con noi”. Mihajlovic ha lasciato in mattinata l’ospedale Sant’Orsola di Bologna per recarsi nell’albergo dove alloggiava la squadra rossoblù: “Dimostra di avere un coraggio eccezionale - ha aggiunto Poli - Ci siamo emozionati al suo arrivo in hotel. Siamo senza parole”.