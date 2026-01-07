L'allenatore dell'Atalanta commenta il successo del Dall'Ara: "Sono fortunato, tutto quello che chiedo ai ragazzi loro lo fanno". Ed ancora: "Bisogna continuare così perché all'inizio abbiamo perso tanti punti ma ora stiamo recuperando". Doppietta di Krstovic: "Lui e Scamacca insieme? Non mi precludo nulla, non sono un integralista"

È raggiante Raffaele Palladino dopo il successo contro il Bologna, arrivato dopo la vittoria con la Roma: "Continuiamo la nostra scalata, stiamo dando continuità di prestazioni e risultati , siamo molto felici della vittoria di stasera e contro una squadra con dinamismo e tanti giocatori freschi e riposati dopo l'Inter - spiega - Sono davvero felice della prestazione dei ragazzi, di quanto stanno esprimendo, della loro qualità. Oggi ho visto sudare la maglia , una squadra che ha difeso e attaccato insieme. Bisogna continuare così" . Il lavoro di Palladino sta dando i frutti sperati: "I punti persi all'inizio sono stati tanti, ma abbiamo recuperato posizioni - dice ancora - Non bisogna mollare mezzo centimetro, il campionato è equilibrato e là davanti spingono. Ma io sono un allenatore fortunato, tutto ciò che provo... i ragazzi sono attentissimi. Chiunque, anche dalla panchina, si sente coinvolto. Ci sono valori, sono soddisfatto".

"Scamacca-Krstovic insieme? Non mi precludo nulla"

Tutti coinvolti nel progetto: "Io non ho un undici titolare. Negli ultimi due mesi, da quando sono arrivato, i risultati sono molto positivi. Abbiamo perso col Napoli e il Verona, lì brutta prestazione, e abbiamo perso con l'Inter dove meritavamo il pari - ribadisce - Detto questo, faccio giocare chi merita in questo momento di giocare. Non dimentichiamoci che abbiamo cinque calciatori fuori, chiunque gioca in questo momento gioca con grande entusiasmo e si sacrifica per il compagno. Ahanor ha fatto una gara meravigliosa. Ma fare i nomi sarebbe riduttivo, sono molto felice che la squadra si stia esprimendo così". Scamacca e Krstovic insieme? "Nella testa non mi precludo nulla, non sono integralista. Si può giocare 4-3-3, ma possiamo anche mettere Scamacca e sotto Krstovic. A me interessa che, chi chiamato in causa, faccia tutto e con grande sacrificio. Prima della partita ci siamo detti che con grande mentalità e sacrifici siamo arrivati a giocarci lo scontro diretto. Grande partita e grande vittoria".