Frenata per il Napoli: al Maradona il Verona sfiora il colpaccio, poi i campioni in carica rimontano fino al 2-2. Quattro gol, due annullati, due interventi Var fondamentali per le sorti del match e un punto per gli azzurri, il tutto a quattro giorni dal big match di San Siro contro l'Inter: "Nel primo tempo ci sono stati due episodi negativi sui gol subiti dove potevamo fare meglio - è l'analisi di Conte post partita -. Sull'episodio del rigore assegnato al Verona noto che è sempre molto soggettiva la decisione del Var, si basa molto sull'interpretazione di chi c'è lì; ma sono scelte che vanno accettate. Prendere due gol così, sicuramente, poteva ammazzare un toro, invece i ragazzi nel secondo tempo hanno fatto una grande prova. Oltre a due gol buoni ne avevamo fatti altri due, tra l'altro. Cosa posso dire? I ragazzi vanno elogiati, stanno affrontando difficoltà, ma la reazione dimostra il loro orgoglio. Ora andiamo avanti".

"Hojlund? Non penso potesse amputarsi il braccio" Conte è poi tornato sul gol del momentaneo 2-2 annullato a Hojlund per un tocco di mano: "Come per Buongiorno sono valutazioni soggettive, le interpretazione a volte sono differenti di partita in partita. Non penso Hojlund potesse amputarsi il braccio, vista anche la distanza così ravvicinata; ma ripeto: accettiamo quanto visto dal Var, anche se l'arbitro il gol l'aveva convalidato, esattamente come non aveva dato rigore al Verona". Di nuovo in tema Var: "Non voglio fare polemica, sicuramente non c'è una linea e va tutto a interpretazione. La accettiamo sapendo che ci sono degli esseri umani che possono sbagliare, e che sono in buona fede". Quindi una battuta sui singoli: "Marianucci? Oggi ha giocato bene, ma non dimentichiamoci che ha solo ventun anni. È stato strano dover ribaltare il risultato mandando in campo dei difensori".