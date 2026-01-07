Dopo i successi contro Atalanta e Bologna, l'Inter vince a Parma una partita diversa: "In Serie A nessun incontro è facile. Oggi giocavamo contro un blocco basso e abbiamo mantenuto sempre il giusto atteggiamento, c'era il rischio di distrarsi. Forse ci sarebbe stato bisogno di una maggiore qualità nei cross e nel giro-palla"

Dopo averlo allenato la scorsa stagione, Cristian Chivu sapeva che il Parma non sarebbe stato un avversario facile da battere: "Questo non è un campo semplice, le condizioni meteorologiche hanno anche complicato il quadro. Abbiamo disputato una partita seria, non è mai scontato giocare contro dieci avversari sotto la linea della palla. Siamo stati dominanti per rompere il loro blocco basso, la strategia consisteva nel fare qualche cross in più".

"Serviva più qualità, ma quello che conta è l'atteggiamento"

I nerazzurri continuano ad avere il migliore attacco e nelle ultime partite subiscono anche meno gol. Chivu però guarda oltre: "I ragazzi hanno fatto bene soprattutto a livello di atteggiamento, più delle statistiche contano la voglia e l'ambizione. Non esistono partite da sottovalutare". E scende nei dettagli tattici: "Ogni pallone intercettato poteva causare un contropiede, loro avevano tanta velocità e con Pellegrino potevano ripulire tutti i palloni. Serviva un giro-palla più rapido e qualche cross più pulito". Il tecnico romeno preferisce concentrarsi più sul gruppo che non sui singoli: "Akanji? Importante quanto gli altri difensori, serve sempre attenzione ai massimi livelli, se sposti di continuo la palla da un lato all'altro rischi di addormentarti e di perdere di intensità".