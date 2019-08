Con le nuove regole, dove sta andando il calcio?

Penso che le cose si siano complicate un po', si cerca di rendere il fallo di mano il più oggettivo possibile ma poi nascono situazioni che sono comunque solo a discrezione dell'arbitro. Spero si faccia un passo indietro altrimenti diventa complicato anche per loro. Ci sono stati diversi casi dubbi, come quelli di Udine e Cagliari. Non si può saltare come un birillo, le braccia si aprono sempre un po'. Credo che debba rimanere soggettiva la decisione, non si può catalogare. Le braccia si usano nel calcio, il contatto è lecito.