Come ha visto Dybala in settimana?

L'ho visto bene, è un giocatore molto forte e può fare più ruoli, sa far bene anche la punta centrale. Siamo contenti di essere in difficoltà nelle scelte, Dybala è molto concentrato nonostante tutte le chiacchiere. Non giocare dall'inizio può turbarlo ma fa parte delle regole da rispettare: si gioca in 11 e noi siamo 27. Sono tutti di pari livello escluso Ronaldo, quindi bisogna fare scelte mirate. Sono contento di averlo conosciuto, è un ragazzo per bene.