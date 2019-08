SkyMisterCondò, Carlo Ancelotti si racconta

Leggenda narra che Carlo Ancelotti da bambino avrebbe potuto sfondare nel ciclismo (complice una vittoria ai Giochi della Gioventù), se il suo cuore fin dall’infanzia non avesse pulsato al ritmo dei calci dati al pallone, prima contro il muretto dietro casa, in via Vallicella; poi nel Reggiolo, la squadretta locale.

Al giovane Ancelotti il talento e la passione non mancano, ma le opportunità neppure e la prima capita al Parma, in C1, grazie anche a Cesare Maldini, il primo dei grandi campioni che incontrerà in seguito, nel corso della sua carriera. Non è la velocità la sua dote migliore, ma la sua visione del gioco e il suo senso del gol, caratteristiche apparentemente perfette per giocare da centrocampista arretrato, dietro le due punte, dove lo posiziona Maldini, che siede sulla panchina del Parma, subentrato in corsa, dopo l’esonero di Landoni, Al termine della stagione 1978-79, la squadra, seconda nel suo girone, deve affrontare la Triestina al Menti, nello spareggio valido per la promozione in B. A Roma, impegnato a ottemperare agli obblighi di leva, un giovane e poco imparziale Paolo Condò, attende con ansia, via radio, il fischio iniziale. Una fetta di Roma, invece, è a Vicenza e assiste curiosa in tribuna. Si tratta della dirigenza giallorossa, al gran completo, da tempo in corsa con l’Inter per accaparrarsi il gioiellino emiliano.

Lui si fa attendere, ma non manca l’occasione. Segna la doppietta che - a 40 anni di distanza - ancora toglie il sonno ai tifosi triestini e convince il presidente Dino Viola, che quel diciannovenne, forse un po’ lento, sì, ma decisivo, deve a tutti i costi trasferirsi nella capitale. È così che quell’estate, per 750 milioni, Carlo Ancelotti passa alla Roma, dove ad attenderlo c’è Nils Liedholm, il “Barone”. Sarà quello il secondo incontro fondamentale della sua vita.