Bologna, Mihajlovic va in panchina. C'è Medel

Per l'esordio interno in campionato, Mihajlovic e il suo staff pensavano alla conferma in blocco della squadra che ha pareggiato per 1-1 alla prima sul campo dell'Hellas Verona, costruendo diverse occasioni da gol ma senza riuscire a vincere nonostante la superiorità numerica per tre quarti di gara. In mezzo al campo però Kingsley non sta bene e quindi di fianco a Poli ci sarà l'ultimo arrivato Medel. Cambio anche al centro dell'attacco con Palacio in panchina e Destro titolare con Orsolini, Soriano e Sansone a supporto.

Bologna (4-2-3-1) formazione ufficiale: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro. All: Mihajlovic

Spal, Di Francesco con Petagna. Idea Murgia

Anche Leonardo Semplici sceglie la via della continuità, nonostante la sconfitta incassata in rimonta alla prima uscita contro l'Atalanta. L'allenatore in settimana ha provato anche la difesa a quattro, ma dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-2. Di Francesco, a segno all'esordio in campionato, affiancherà Petagna in attacco, con D'Alessandro e Igor in fascia. Due dubbi tra difesa e centrocampo: Tomovic contende un posto a Cionek, Murgia può sorpassare Valoti accanto a Missiroli e Kurtic.

Spal (3-5-2) formazione ufficiale: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco. All: Semplici