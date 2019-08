Fiorentina

Offerta alla Fluminense per Pedro

La Fiorentina vuole rinforzare il reparto offensivo e ha pertanto presentato un'offerta al club brasiliano per cercare di chiudere nelle prossime ore per l'attaccante: 3 milioni per il prestito, altri 12 per il riscatto di Pedro che diventerebbe obbligatorio nel caso in cui collezionasse un certo numero di presenze in questa stagione