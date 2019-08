Il Cagliari per dimenticare la sconfitta casalinga dell'esordio contro il Brescia, l'Inter per confermare le buone sensazioni viste nella partita d'esordio dell'era Conte in campionato, con il secco 4-0 inflitto al Lecce. Nella domenica di Serie A c'è spazio anche per la sfida della Sardegna Arena, con fischio d'inizio alle 20.45. Tra i protagonisti più attesi c'è Radja Nainggolan, 29 partite con la maglia dell’Inter, con sei reti, nello scorso campionato. Spazio anche per la statistica: nei tre campionati di Serie A iniziati alla guida della Juventus, Antonio Conte ha sempre vinto le prime due partite. Per evitare un record negativo di sconfitte consecutive in casa (sono tre, considerando anche lo scorso campionato), il Cagliari di Rolando Maran sarà chiamato a far punti contro Lukaku e soci.