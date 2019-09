Chris Smalling è uno degli ultimi colpi della Roma, che l’ha scelto per rinforzare il reparto arretrato. Arrivato in prestito dal Manchester United, il difensore inglese ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club: "Quando ho saputo dell'interesse della Roma e della possibilità di giocare in Serie A, con una squadra così importante e ambiziosa, è quello di cui avevo bisogno. Mi sento fortunato ad essere qui". Dopo la lunga esperienza in Inghilterra, Smalling è pronto a viverne una nuova fuori dai confini: "Quando sei un ragazzo vuoi giocare in Premier League ovviamente, ma dentro di me ho sempre avuto il desiderio di andare a giocare all'estero. Negli anni ho seguito molto il campionato italiano che, insieme a quello inglese, è uno dei campionati migliori. Poter giocare in Italia e per di più in una squadra così importante si è rivelata un'eccellente opportunità per me. Ho pensato che se dovevo lasciare il Manchester United dovevo giocare in un grande club, con ambizioni e grandi obiettivi e la Roma ha queste caratteristiche: ha una grande storia e grandi obiettivi che voglio contribuire a farle raggiungere"