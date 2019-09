Matuidi, Kean e adesso Lukaku. È successo di nuovo: un giocatore discriminato per il colore della propria pelle. Siamo al minuto 72' di Cagliari-Inter, seconda giornata del campionato di Serie A. Punteggio in parità, risultato bloccato sull'1-1. L'arbitro Maresca assegna un calcio di rigore in favore dei nerazzurri. Lukaku si presenta sul dischetto, di fronte alla curva dei tifosi del Cagliari. Il giocatore belga si prepara alla battuta, ma prima di calciare ecco arrivare dagli spalti gli insulti razzisti. Ululati che non distraggono il numero 9 dell'Inter, che resta concentrato, piazzando il pallone all'angolino per il definitivo 2-1. Dopo il gol un'occhiataccia verso la curva del Cagliari. Il giorno dopo la partita, Lukaku ha risposto su Instagram, chiamando a raccolta tutti i calciatori: "Molti giocatori nell’ultimo mese hanno subito insulti razzisti. È successo anche a me ieri. Il calcio è un gioco amato da tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione che possa far vergognare il nostro sport. Spero che le federazioni di tutto il mondo reagiscano con forza su tutti i casi di discriminazione. I social media devono funzionare meglio, così come le società, perché ogni giorno si vedono commenti razzisti sotto i post delle persone di colore… Se ne parla da anni, ma non si è ancora fatto nulla. Signore e signori, è il 2019, invece di andare avanti stiamo andando indietro". Quindi l'appello ai colleghi: "In quanto calciatori dobbiamo essere uniti e prendere una posizione su questa questione, per far sì che il calcio resti un gioco pulito e divertente per tutti".