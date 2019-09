GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI A

JUVENTUS-NAPOLI 4-3

16' Danilo (J), 19' Higuain (J), 62' Ronaldo (J), 66' Manolas (N), 68' Lozano (N), 81' Di Lorenzo (N), 92' aut. Koulibaly (N)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (15' Danilo), Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (60' Emre Can), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain (76' Dybala), Ronaldo. All. Sarri (in panchina Martusciello)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (46' Mario Rui); Allan (74' Elmas), Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne (46' Lozano); Mertens. All. Ancelotti

Ammoniti: Ghoulam (N), Di Lorenzo (N), Matuidi (J), Alex Sandro (J), Douglas Costa (J), Elmas (N)

CAGLIARI-INTER 1-2

29' Lautaro Martinez (I), 50' Joao Pedro (C), 72' rig. Lukaku (I)

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Pisacane (75' Castro), Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan (85' Cigarini), Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Cerri (45' Simeone). Allenatore: Maran

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva (79' Godin), Vecino (69' Barella), Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez (78' Politano), Lukaku. Allenatore: Conte

Ammoniti: Brozovic (I), Asamoah (I), Nainggolan (C), Ceppitelli (C), Pisacane (C), Ionita (C), Ranocchia (I), Nandez (C)

LAZIO-ROMA 1-1

17' rig. Kolarov (R), 58' Luis Alberto (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (40' Bastos), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (71' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic (79' Jony); Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (88' Diawara), G. Mancini, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante; Ünder (67' Pastore), Zaniolo (79' Santon), Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Zaniolo (R), Immobile (L), Radu (L), Florenzi (R), Acerbi (L), Santon (R)

MILAN-BRESCIA 1-0

12' Calhanoglu

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu (65' Paquetà); Suso, Castillejo (80' Borini); André Silva (61' Piatek). All. Giampaolo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella (14' Mateju); Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek (76' Tremolada); Torregrossa (46' Ayé), Donnarumma. All. Corini

Ammoniti: Dessena (B), Cistana (B), André Silva (M), Bisoli (B), Calabria (M), Calhanoglu (M), Tonali (B)