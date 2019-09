Giorgio Chiellini ha iniziato il suo recupero. O meglio, lo farà concretamente fra qualche ora, perché adessso è il momento del riposo. Il capitano della Juventus, infatti, si è operato in seguito alla rottura del crociato, che ha ceduto durante l'allenamento dello scorso 30 agosto, alla vigilia del big match dello Stadium poi vinto contro il Napoli. Come comunicato dallo stesso club bianconero sul proprio sito ufficiale, il difensore si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito e i tempi di recupero previsti sono di circa 6 mesi. Insomma, la rincorsa verso il rientro è ufficialmente partita. A 35 anni non sarà semplice, ma Chiellini è pronto all'ennesima battaglia della sua carriera. E chissà che non possa tornare al top per aiutare i suoi compagni nella seconda parte di stagione, quella più importante, oltre che per convincere Mancini in ottica Euro 2020.

La sua presenza contro il Napoli

Nell'ultimo match giocato dalla Juventus, quello contro il Napoli, Chiellini non ha potuto prendere posto in campo. Lo ha fatto in panchina, nonostante fossero passate solo 24 ore dal terribile infortunio. Stampelle, sorrisi, ringraziamenti al pubblico che lo ha acclamato fin dal primo minuto. Esultanze, incoraggiamenti e infine consolazioni. Già, il centrale livornese, al triplice fischio, ha voluto consolare Koulibaly, protagonista dell'autogol che ha deciso la partita all'ultimo secondo.