L'esordio in Serie A, sabato scorso nel 4-3 della Juventus sul Napoli allo Stadium, non è stato dei più semplici. Matthijs de Ligt lo ha messo alle spalle e in attesa di essere di nuovo protagonista in una rosa che ha perso per diversi mesi un leader difensivo come Giorgio Chiellini, in occasione della sosta per gli impegni con la nazionale è volato ad Amsterdam per ricevere il premio di calciatore olandese dell'anno dal quotidiano De Telegraaf. Elegantissimo in smoking e accompagnato dalla fidanzata AnneKee Molenaar, il difensore centrale che il 12 agosto ha compiuto vent'anni ha raccontato anche il primo impatto con il calcio italiano: "Sono andato a giocare all'estero nonostante sia ancora molto giovane - le sue parole - sono molto fiero delle persone che mi hanno aiutato nell’ultimo anno, fiero della mia famiglia che mi sostiene sempre. Ora sono in una nuova nazione e so che nulla è facile".